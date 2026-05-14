Condenaron al adolescente que fue detenido el miércoles por el homicidio de una mujer que cometió en marzo en Flor de Maroñas. Va al Inisa por seis años y ocho meses.
Condenaron a un adolescente por el homicidio de una mujer en Flor de Maroñas: confesó que le pagaron por disparar
La condena es con internación en el Inisa por seis años y ocho meses. La víctima fatal fue una mujer de 42 años y un adolescente resultó herido grave.
La condena se alcanzó mediante proceso simplificado, en el que se confirmó que el adolescente participó de un ataque a tiros en ráfaga desde un camión hacia una vivienda, el 18 de marzo, en el que mataron a la mujer y un menor quedó gravemente herido. La víctima fatal tenía 42 años.
Tras investigaciones con seguimiento de cámara, la recuperación del vehículo incendiado y pericias balísticas, además de testigos, se llegó al adolescente ahora condenado, que "admitió haber participado del ataque y declaró que había aceptado dinero para efectuar disparos contra una vivienda del barrio", informó Fiscalía.
Su condena fue por un delito complejo de homicidio especialmente agravado por haberse cometido con premeditación en presencia de menores de edad, y muy especialmente agravado por cometerse por precio o promesa remuneratoria en concurso con otro homicidio con iguales agravantes, en grado de tentativa y en reiteración real.
