RECIBÍ EL NEWSLETTER
AVENIDA BRASIL Y BRITO DEL PINO

Investigan una muerte dudosa en Pocitos: joven estaba caído en la calle y testigo habló de incidente en el tránsito

La emergencia médica que asistió en la escena diagnosticó "muerte súbita". El caso es investigado por el Departamento de Homicidio y aguardan pericia forense.

patrullero-policia-maldonado-sin-moto

Investigan la muerte de un joven de 25 años en el barrio Pocitos. La emergencia médica diagnosticó "muerte súbita" y un testigo dijo a la Policía que hubo un incidente en el tránsito antes de que el joven falleciera. El caso es investigado como muerte dudosa.

La Policía tuvo conocimiento del hecho a las 21:02 de este lunes, por una llamada que indicaba de "un hombre caído en la vía pública" en avenida Brasil y Brito del Pino.

En la escena, estaba el hombre inconsciente y una emergencia médica constató su fallecimiento, con diagnóstico de "muerte súbita".

Presidente Orsi. Foto: archivo Subrayado.
Seguí leyendo

"Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto": el mensaje de Orsi tras el fuerte temporal del sábado

"De acuerdo con el relato de un testigo, momentos antes el fallecido habría protagonizado un incidente de tránsito", señala la información policial. Trabajó en la escena Policía Científica e intervinieron el Área de Investigaciones de Zona II y al Departamento de Homicidios; aguardan pericia forense.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BARRIO LOS BULEVARES

"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN

Diálogo Social: gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
MONTEVIDEO

Homicidio en el Cerrito: la víctima iba en moto como acompañante cuando fue atacada a tiros
Sociedad

Puerto de Montevideo con saturación de autos eléctricos; desde el Centro de Navegación piden "otros espacios"

Te puede interesar

Los acuerdos son para respetarse, cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP video
REUNIÓN MEF con PIT-CNT

"Los acuerdos son para respetarse", cuestionó Marcelo Abdala tras reunión con el ministro Gabriel Oddone por las AFAP
Economía y la OPP anuncian que las AFAP quedarán como administradoras de cuentas previsionales
COMUNICADOS EN ESPAÑOL E INGLÉS

Economía y la OPP anuncian que las AFAP quedarán como administradoras de cuentas previsionales
Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción video
EN TORRE

Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción

Dejá tu comentario