Investigan una muerte dudosa en Pocitos: joven estaba caído en la calle y testigo habló de incidente en el tránsito

Investigan la muerte de un joven de 25 años en el barrio Pocitos. La emergencia médica diagnosticó "muerte súbita" y un testigo dijo a la Policía que hubo un incidente en el tránsito antes de que el joven falleciera. El caso es investigado como muerte dudosa.

La Policía tuvo conocimiento del hecho a las 21:02 de este lunes, por una llamada que indicaba de "un hombre caído en la vía pública" en avenida Brasil y Brito del Pino.

En la escena, estaba el hombre inconsciente y una emergencia médica constató su fallecimiento, con diagnóstico de "muerte súbita".

"De acuerdo con el relato de un testigo, momentos antes el fallecido habría protagonizado un incidente de tránsito", señala la información policial. Trabajó en la escena Policía Científica e intervinieron el Área de Investigaciones de Zona II y al Departamento de Homicidios; aguardan pericia forense.

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