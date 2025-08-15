Investigan una denuncia de robo de 30.000 pesos a una anciana de 99 años en un residencial de Salto

La Policía de Salto investiga una denuncia de robo de 30.000 pesos en el residencial Hogar del Adulto Mayor, que pertenece a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y está ubicado cerca del centro de la ciudad.

La denuncia fue radicada por una anciana de 99 años que está alojada desde hace un tiempo en esa dependencia. Según informaron a la Policía fuentes de ese centro asistencial, la mujer tendría trastornos psiquiátricos. Sin embargo, los funcionarios del lugar no descartan la existencia del dinero y por lo tanto, fue que hicieron la denuncia.

La anciana dijo que le faltaba la suma de dinero de aseguraba tener entre sus pertenencias y que le solicitaba a los empleados que investigaran lo ocurrido. Por ese motivo, los trabajadores llamaron a la Policía, que ahora investiga el caso.

