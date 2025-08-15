RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRABAJADORES LLAMARON A LA POLICÍA

Investigan una denuncia de robo de 30.000 pesos a una anciana de 99 años en un residencial de Salto

La mujer dijo que le faltaba la suma de dinero de aseguraba tener entre sus pertenencias y que le solicitaba a los empleados que investigaran lo ocurrido. Por ese motivo, los trabajadores del hogar llamaron a la Policía.

La Policía de Salto investiga una denuncia de robo de 30.000 pesos en el residencial Hogar del Adulto Mayor, que pertenece a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y está ubicado cerca del centro de la ciudad.

La denuncia fue radicada por una anciana de 99 años que está alojada desde hace un tiempo en esa dependencia. Según informaron a la Policía fuentes de ese centro asistencial, la mujer tendría trastornos psiquiátricos. Sin embargo, los funcionarios del lugar no descartan la existencia del dinero y por lo tanto, fue que hicieron la denuncia.

