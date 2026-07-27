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Camino Maldonado y Ródano

Investigan tiroteo en Flor de Maroñas; un hombre con un bate correteó a dos que efectuaron disparos

La hipótesis que se maneja es que la persona que corría con el bate de béisbol había sido rapiñada por las otras dos. El hecho ocurrió en Camino Maldonado y Ródano.

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La Policía investiga disparos y varias vainas en Camino Maldonado y Ródano, en Flor de Maroñas.

Los efectivos llegaron al lugar tras la denuncia de disparos. Personas que estaban allí dijeron a Subrayado que vieron a una persona con un bate de béisbol correteando a otras dos y, pidiendo que se llamara a la Policía.

Quienes eran correteados dispararon. Al momento se desconoce si hay algún herido.

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La hipótesis que se maneja es que la persona que corría con el bate había sido rapiñada por las otras dos.

En la escena trabaja personal de Policía Científica.

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