Investigan tiroteo en Flor de Maroñas; un hombre con un bate correteó a dos que efectuaron disparos

La Policía investiga disparos y varias vainas en Camino Maldonado y Ródano, en Flor de Maroñas.

Los efectivos llegaron al lugar tras la denuncia de disparos. Personas que estaban allí dijeron a Subrayado que vieron a una persona con un bate de béisbol correteando a otras dos y, pidiendo que se llamara a la Policía.

Quienes eran correteados dispararon. Al momento se desconoce si hay algún herido.

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La hipótesis que se maneja es que la persona que corría con el bate había sido rapiñada por las otras dos.

En la escena trabaja personal de Policía Científica.