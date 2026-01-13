RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigan posible homicidio en Trinidad: la víctima fue un comerciante de 70 años y hay un detenido

El hombre fue encontrado caído en su comercio de la ciudad de Trinidad y murió minutos más tarde. Se investiga como presunto homicidio.

Foto: Subrayado. Trinidad, Flores.

Un hombre de 70 años fue encontrado caído dentro de su comercio en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, en la tarde de este lunes. Fue trasladado al hospital local, donde murió minutos más tarde, y el caso es investigado como un presunto homicidio.

Según la información policial, una persona ingresó al comercio y encontró al hombre tirado en el suelo, por lo que llamó al 911. Vecinos indicaron que, momentos antes, habían visto a dos hombres entrar al local y retirarse.

La Policía detuvo a un sospechoso, dijeron fuentes del caso a Subrayado. La Fiscalía tomó a su cargo la investigación y dispuso pericias en el lugar, que fueron realizadas por Policía Científica. El caso continúa bajo investigación.

El comercio está ubicado en Navea, entre Treinta y Tres y 18 de Julio, barrio Primavera, en el oeste de la ciudad.

