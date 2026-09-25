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TRABAJA CIENTÍFICA

Investigan muerte dudosa: un hombre fue encontrado muerto en la vereda; una vecina dio aviso a la Policía

Una ambulancia constató la muerte del hombre, de 50 años. En principio no presenta signos de violencia.

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Investigan la muerte de un hombre encontrado en la vereda en las calles Pernas y Avellaneda, en el límite de los barrios Villa Española y La Unión.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que investigan como muerte dudosa. En principio no presenta signos de violencia.

Se trata de un hombre de 50 años.

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Una vecina que pasaba por el lugar lo vio y avisó a la Policía y a una ambulancia.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica.

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