Investigan muerte dudosa: un hombre fue encontrado muerto en la vereda; una vecina dio aviso a la Policía

Investigan la muerte de un hombre encontrado en la vereda en las calles Pernas y Avellaneda, en el límite de los barrios Villa Española y La Unión.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que investigan como muerte dudosa. En principio no presenta signos de violencia.

Se trata de un hombre de 50 años.

Seguí leyendo Investigan homicidio de un hombre de 39 años; pasaron en un vehículo y le dispararon

Una vecina que pasaba por el lugar lo vio y avisó a la Policía y a una ambulancia.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica.