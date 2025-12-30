Investigan muerte dudosa: bomberos apagaron incendio en vivienda y encontraron un cuerpo

El cuerpo de un hombre fue encontrado en la tarde de este martes en una vivienda luego de que bomberos apagaran el incendio que se originó en la misma. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Las Flores, en la zona oeste de Montevideo.

Información primaria a la que accedió Subrayado en el lugar, indica que personal de Bomberos llegó tras el aviso de vecinos. Al extinguir el foco, los efectivos encontraron el cuerpo.

Al momento, investigan el caso como muerte dudosa.

Vecinos indicaron que el hombre hacía muchos años que vivía ahí. Trabajan en la escena personal del Departamento de Homicidios, Bomberos y efectivos de Investigaciones de Zona Operacional IV. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2006127726994870536&partner=&hide_thread=false #AHORA | Barrio Las Flores: investigan muerte dudosa. Bomberos encontró un cuerpo tras apagar incendio en una vivienda. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/k0ErUrluWW — Subrayado (@Subrayado) December 30, 2025

