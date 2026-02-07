Investigan muerte por ahogamiento de un niño de 18 meses en Rivera

Un niño de 18 meses se ahogó en el barrio La Arenera en la ciudad de Rivera, informó la Policía local. El menor estaba con su hermano de 5 años, quien lo tomó de un brazo y lo llevó ante su familia.

El niño fue trasladado en un vehículo particular, acompañado de su madre, al hospital local, donde murió.

De momento, no fue posible establecer en qué lugar se ahogó: si en una piscina en su casa o en una zanja que hay próxima a la vivienda. Las pericias serán clave para conocer lo ocurrido.

