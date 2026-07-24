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policía detenido

Investigan la muerte de un hombre durante un forcejeo con un policía que quiso detenerlo en Paso de los Toros

El sospechoso era buscado por una quincena de hurtos. Durante el forcejeo, un proyectil se disparó desde el arma del policía, quien permanece detenido a disposición de la Justicia. El sindicato policial convocó a una manifestación.

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Foto: Subrayado. 

La Fiscalía de Paso de los Toros, en Tacuarembó, investiga las circunstancias en las que murió un hombre de 30 años durante un procedimiento policial ocurrido este jueves sobre las 16:00 horas en un descampado de la zona norte de la ciudad.

Según información a la que accedió Subrayado, el hombre era perseguido por un policía porque estaba requerido por una quincena de hurtos. Durante el intento de detención se produjo un forcejeo y, en esas circunstancias, se disparó el arma de reglamento del efectivo. El proyectil impactó en el cuello del sospechoso, que murió como consecuencia de la herida.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que el policía permanece detenido este viernes y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. La Fiscalía busca determinar cómo se desarrolló el procedimiento y si existen responsabilidades.

Foto: Subrayado. Policía en 18 de Julio.
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Hay una audiencia judicial prevista para las 14:00 de este viernes en Paso de los Toros.

En paralelo, el sindicato policial convocó a una manifestación pacífica frente a la sede de la Fiscalía, a la misma hora en que se realizará la audiencia.

"Todos a la Fiscalía de Paso de los Toros en apoyo a nuestro policía. No está solo, estamos con él", señala el texto de la convocatoria.

En un segundo plano agrega: "Basta de agresiones y falta de respeto, exigimos respaldo y justicia, apoyemos a quienes nos cuidan. Más seguridad, más respeto, más justicia. Llevemos nuestra voz con respeto. Por un Paso de los Toros más seguro para todos".

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