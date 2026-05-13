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Cuatro hombres ante fiscalía

Investigan la muerte de un hombre en un campo en Flores: analizan si ocurrió durante una cacería

Hay cuatro hombres a disposición de Fiscalía mientras se intenta determinar cómo ocurrió el disparo fatal.

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La Policía de Flores investiga la muerte de un hombre de 44 años ocurrida durante la madrugada de este miércoles en un campo ubicado sobre ruta 3, en Flores.

La Policía recibió un llamado a las 3:58 indicando que en el lugar había una persona herida de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a un grupo de personas oriundas de Mercedes realizando una cacería y hallaron a un hombre fallecido.

Según información policial aportada al programa Arriba gente de Canal 10, cuatro hombres quedaron a disposición de Fiscalía mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió la muerte y si se trató de un accidente de caza.

Foto: Subrayado. Bulevar España, Pocitos.
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Información extraoficial a la que accedió Subrayado señala que el grupo de cazadores tenía autorización para ingresar a un establecimiento de la zona, aunque el disparo se habría producido en un campo lindero para el que no contaban con permiso.

En la escena trabajó personal de la Seccional 3ª, de la Dirección de Investigaciones y de Policía Científica. El caso fue derivado a la Fiscalía local.

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