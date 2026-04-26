Investigan la muerte de un hombre que fue encontrado caído en la vía pública en Montevideo

Encontraron a un hombre muerto en la vía pública este domingo, en Montevideo.

La Policía recibió información sobre una persona caída en la vía pública y al llegar al lugar, en calle Minas, encontraron a un hombre sin signos vitales.

Personal médico constató su fallecimiento, no detectó heridas cortantes visibles, pero sí un hematoma en pómulo derecho.

La persona no ha sido identificada. Policía Científica trabaja en el lugar y el caso es llevado por Fiscalía de Flagrancia.

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