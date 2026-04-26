Encontraron a un hombre muerto en la vía pública este domingo, en Montevideo.
Investigan la muerte de un hombre que fue encontrado caído en la vía pública en Montevideo
Fiscalía de Flagrancia está a cargo de la investigación y Policía Científica trabaja en la escena.
La Policía recibió información sobre una persona caída en la vía pública y al llegar al lugar, en calle Minas, encontraron a un hombre sin signos vitales.
Personal médico constató su fallecimiento, no detectó heridas cortantes visibles, pero sí un hematoma en pómulo derecho.
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La persona no ha sido identificada.
Policía Científica trabaja en el lugar y el caso es llevado por Fiscalía de Flagrancia.
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