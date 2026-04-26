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CALLE MINAS

Investigan la muerte de un hombre que fue encontrado caído en la vía pública en Montevideo

Fiscalía de Flagrancia está a cargo de la investigación y Policía Científica trabaja en la escena.

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Encontraron a un hombre muerto en la vía pública este domingo, en Montevideo.

La Policía recibió información sobre una persona caída en la vía pública y al llegar al lugar, en calle Minas, encontraron a un hombre sin signos vitales.

Personal médico constató su fallecimiento, no detectó heridas cortantes visibles, pero sí un hematoma en pómulo derecho.

Homicidio en el asentamiento 24 de Junio. Foto: policía científica (archivo Subrayado).
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Homicidio en el asentamiento 24 de Junio; fue el tercero del viernes en Montevideo

La persona no ha sido identificada.

Policía Científica trabaja en el lugar y el caso es llevado por Fiscalía de Flagrancia.

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