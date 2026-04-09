Gonzalo Civila sobre muerte de indigente en situación de calle: "No fue un fallecimiento en la vía pública"

Según la información que dieron vecinos a Subrayado, el hombre estaba en mal estado de salud y por eso llamaron al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Un equipo del Ministerio fue “el primero en llegar al lugar” y convocó a una emergencia médica móvil, “que llegó de inmediato”, dijo este jueves Civila.

Seguí leyendo "Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más", dijo Orsi ante críticas a Civila

“Falleció con asistencia médica. Hacía una hora y media que estaba recibiendo asistencia médica, no fue un fallecimiento en la vía pública. Falleció de un infarto”, dijo Civila en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Situaciones como esta hemos tenido otras también durante este año porque las personas que viven en situación de calle o han pasado por trayectorias de situación de calle, fallecen, tienen problemas de salud, eso, como cualquier ser humano es abordado por un equipo de salud”, dijo el ministro, y agregó: “Cuando hay un fallecimiento bajo asistencia médica no se suele referir a esto como un fallecimiento en situación de calle”.

Civila contó que el martes al mediodía recibieron “una alerta” por el estado de salud de este hombre, que aún sigue sin ser identificado plenamente, aunque en el Mides creen saber quién es, según dijo el secretario de Estado.

Cuando llegó el equipo del Mides al lugar (Cuareim y Lima) llamaron a la ambulancia, fue asistido por los medios y tras más de una hora de atención médica falleció, explicó el ministro.