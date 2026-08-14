Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado flotando en la playa del Cerro

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La Policía y la Prefectura investigan el hallazgo de un cuerpo en la playa del Cerro de Montevideo.

El hombre fue encontrado sin vida, boca abajo y flotando entre las rocas de parte de una persona que pasaba por las inmediaciones, a la altura de Ecuador y Egipto cuando lo vio y llamó al 911.

En el lugar trabajó la Policía y personal técnico de Prefectura que retiró el cuerpo del agua; ahora será sometido a una autopsia para determinar la causa de la muerte y continuar con la investigación.

Policía y Prefectura trabajan en el hallazgo de un cuerpo en el agua en la bahía del Cerro a la altura de Egipto y Prusia. Informa @Guillelorenzo20 | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/tBA5Llus0d — Subrayado (@Subrayado) August 13, 2026