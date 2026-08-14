La Policía y la Prefectura investigan el hallazgo de un cuerpo en la playa del Cerro de Montevideo.
Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado flotando en la playa del Cerro
De momento, la víctima no ha sido identificada. Aguardan resultado de autopsia y otras pericias para continuar con la investigación.
El hombre fue encontrado sin vida, boca abajo y flotando entre las rocas de parte de una persona que pasaba por las inmediaciones, a la altura de Ecuador y Egipto cuando lo vio y llamó al 911.
En el lugar trabajó la Policía y personal técnico de Prefectura que retiró el cuerpo del agua; ahora será sometido a una autopsia para determinar la causa de la muerte y continuar con la investigación.
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