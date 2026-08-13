Hallan un cuerpo en la playa del Cerro: es de un hombre que no ha sido identificado

Foto: Subrayado. Foto: Subrayado.

Personal de Prefectura y policial trabaja en la orilla de la playa del Cerro tras la aparición de un cuerpo.

Información primaria a la que accedió Subrayado, indica que los efectivos fueron alertados y llegaron hasta Prusia y Egipto donde aguardan la llegada de Policía Científica.

Se trata del cuerpo de un hombre, pero hasta el momento no está identificado.

Policía y Prefectura trabajan en el hallazgo de un cuerpo en el agua en la bahía del Cerro a la altura de Egipto y Prusia. Informa @Guillelorenzo20 | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/tBA5Llus0d — Subrayado (@Subrayado) August 13, 2026

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