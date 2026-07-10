Un hombre de 70 años fue hallado muerto en la tarde de este jueves en una casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el oeste de la ciudad de Paysandú.
Investigan la muerte de un hombre de 70 años en Paysandú: el cuerpo tiene heridas visibles
El cuerpo presenta signos de violencia y la principal hipótesis es que se trató de un homicidio; investigadores aguardan por resultado de pericias para confirmarlo.
La Policía fue alertada por vecinos y concurrió al lugar. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Subrayado que el cuerpo presenta heridas de violencia visibles.
La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un homicidio, pero se aguarda por el resultado de pericias para confirmar o descartar.
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La fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Irigoyen, estuvo en el lugar.
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