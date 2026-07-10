RECIBÍ EL NEWSLETTER
Paysandú

Investigan la muerte de un hombre de 70 años en Paysandú: el cuerpo tiene heridas visibles

El cuerpo presenta signos de violencia y la principal hipótesis es que se trató de un homicidio; investigadores aguardan por resultado de pericias para confirmarlo.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Un hombre de 70 años fue hallado muerto en la tarde de este jueves en una casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el oeste de la ciudad de Paysandú.

La Policía fue alertada por vecinos y concurrió al lugar. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Subrayado que el cuerpo presenta heridas de violencia visibles.

La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un homicidio, pero se aguarda por el resultado de pericias para confirmar o descartar.

pitbull mato a un perro que estaba en su patio en paysandu: tenemos miedo que vuelva a suceder lo mismo
Seguí leyendo

Pitbull mató a un perro que estaba en su patio en Paysandú: "Tenemos miedo que vuelva a suceder lo mismo"

La fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Irigoyen, estuvo en el lugar.

Temas de la nota

Lo más visto

Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
Tragedia

Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
SAN JOSÉ

Un niño de 5 años murió tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar ruta 1
experiencia inolvidable en miami

La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con sus hijas y sobrinos en Villa García

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Carlos Negro y otras autoridades policiales en la escena del quíntuple homicidio. video
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
Fernández Albín durante un traslado. Foto: Ministerio del Interior.
AMENAZAS MEDIANTE UNA CARTA

El INR presentó denuncia penal contra Fernández Albín por amenazas, y fue trasladado a un sector "de alta contención y vigilancia"
Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.
Allanamientos

Asalto al residencial en Atahualpa: la Policía detuvo a uno de los sospechosos

Dejá tu comentario