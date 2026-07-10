Investigan la muerte de un hombre de 70 años en Paysandú: el cuerpo tiene heridas visibles

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Un hombre de 70 años fue hallado muerto en la tarde de este jueves en una casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el oeste de la ciudad de Paysandú.

La Policía fue alertada por vecinos y concurrió al lugar. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Subrayado que el cuerpo presenta heridas de violencia visibles.

La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un homicidio, pero se aguarda por el resultado de pericias para confirmar o descartar.

La fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Irigoyen, estuvo en el lugar.

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