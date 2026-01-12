RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Investigan la caída de una mujer desde el balcón de un 12º piso de un edificio de Punta del Este

El hecho ocurrió próximo a la parada 10 de la playa Brava. La víctima fue trasladada y diagnosticada con lesiones en columna, hígado y bazo.

maldonado-costa-punta-del-este-verano-precios

La Policía de Maldonado investiga la caída de una mujer de un 12º piso de un edificio de Punta del Este, que ocurrió en la tarde de este lunes. El caso es investigado como un posible intento de suicidio, informó la vocera de la Jefatura de Maldonado, Silvia Juncal.

La Policía llegó al lugar tras recibir una llamada que informaba de una mujer que había caído desde un balcón. Una vez allí, la encontraron tendida en el césped, consciente, y fue identificada como una mujer mayor de edad que "manifestó su intención de autoeliminarse".

El edificio donde se encontraba la mujer está ubicado próximo a la parada 10 de la playa Brava. Fue trasladada desde allí a un centro asistencial, donde le diagnosticaron traumatismos, con lesiones a nivel de columna, hígado y bazo.

ciclon extratropical: vientos de 98 km/h en punta del este, 900 arboles caidos y 24 mil usuarios sin luz
La Policía de Maldonado investiga el hecho y trabajó en el lugar Científica.

Temas de la nota

