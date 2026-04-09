Investigan homicidio tras rapiña a padre e hijo en la ciudad de Treinta y Tres; el menor de ellos fue baleado y murió

Foto: Subrayado. Treinta y Tres.

La Policía de Treinta y Tres investiga un homicidio ocurrido tras una rapiña en una vivienda ubicada en Camino Perinetti y ruta 17, en las afueras de la capital departamental. El ataque fue este miércoles a las 14:00 y la víctima murió a las 20:30 en un sanatorio local.

De acuerdo a la denuncia realizada al 911, un hombre de 71 años y su hijo de 41 fueron atacados dentro de la casa por un delincuente. El mayor fue golpeado y maniatado, mientras que su hijo recibió tres disparos en la cabeza, según informaron fuentes oficiales a Subrayado.

Ambos fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud. Horas más tarde se confirmó la muerte del hijo, mientras que los investigadores trabajan para identificar y detener al responsable, que escapó en una moto y es el principal sospechoso.

Este miércoles, la Policía realizó un allanamiento para intentar ubicarlo, pero no logró dar con su paradero. Aunque destacó que se ubicaron elementos "positivos" para la investigación.