La Policía de Treinta y Tres investiga un homicidio ocurrido tras una rapiña en una vivienda ubicada en Camino Perinetti y ruta 17, en las afueras de la capital departamental. El ataque fue este miércoles a las 14:00 y la víctima murió a las 20:30 en un sanatorio local.
Investigan homicidio tras rapiña a padre e hijo en la ciudad de Treinta y Tres; el menor de ellos fue baleado y murió
El padre tiene 71 años y el hijo tenía 41. La Policía está tras los pasos del ocupante de una moto, señalado como el principal sospechoso del homicidio.
De acuerdo a la denuncia realizada al 911, un hombre de 71 años y su hijo de 41 fueron atacados dentro de la casa por un delincuente. El mayor fue golpeado y maniatado, mientras que su hijo recibió tres disparos en la cabeza, según informaron fuentes oficiales a Subrayado.
Ambos fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud. Horas más tarde se confirmó la muerte del hijo, mientras que los investigadores trabajan para identificar y detener al responsable, que escapó en una moto y es el principal sospechoso.
Investigan homicidio de menor de 15 años: fue hallado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Este miércoles, la Policía realizó un allanamiento para intentar ubicarlo, pero no logró dar con su paradero. Aunque destacó que se ubicaron elementos "positivos" para la investigación.
Dejá tu comentario