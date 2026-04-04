Homicidio en el Cerro: un joven falleció y otro resultó herido de arma de fuego

En la noche del viernes la Policía fue alertada que dos personas con heridas de arma de fuego habían ingresado al Hospital del Cerro, ambos de 20 años y uno de ellos con antecedentes penales.

Llegaron al hospital trasladados en el vehículo de una de las víctimas. El auto fue conducido por un testigo que manifestó que escuchó desorden en la calle y al acercarse al vehículo vio a las víctimas con el hermano de uno de ellos, pidiendo ayuda.

El hermano habría llegado al lugar luego que su madre le dijera que la víctima se encontraba herido allí.

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Una vez en el hospital, se constató por parte de personal médico el fallecimiento de una de las víctimas, por múltiples heridas de armas de fuego. En cuanto a la segunda víctima, fue asistida por el equipo médico quien constata "herida de arma de fuego en abdomen".

En el auto, se ubicó un disparo de arma de fuego en la puerta del lado del conductor, así como indicios biológicos en el interior del vehículo.