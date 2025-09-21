Investigan homicidio: hombre fue encontrado grave afuera de una vivienda incendiada y falleció horas más tarde

Un hombre de 43 años fue víctima de un homicidio en Rivera. Su cuerpo fue encontrado afuera de una vivienda incendiada.

La Policía concurrió a la vivienda sobre las 3:00 de la mañana, también personal de Bomberos, y al arribar al lugar encontraron a la víctima todavía con vida.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial, en estado gravísimo y falleció en horas de la tarde.

La víctima tenía diez antecedentes. Si bien los detalles de la investigación se mantienen en reserva, las autoridades descargan afectación por fuego o humo como causa de muerte.

