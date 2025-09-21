Un hombre de 43 años fue víctima de un homicidio en Rivera. Su cuerpo fue encontrado afuera de una vivienda incendiada.
Investigan homicidio: hombre fue encontrado grave afuera de una vivienda incendiada y falleció horas más tarde
La víctima tenía 10 antecedentes. Fue trasladado a un centro asistencial pero no sobrevivió y en la tarde de este domingo se confirmó su muerte.
La Policía concurrió a la vivienda sobre las 3:00 de la mañana, también personal de Bomberos, y al arribar al lugar encontraron a la víctima todavía con vida.
El hombre fue trasladado a un centro asistencial, en estado gravísimo y falleció en horas de la tarde.
Adolescente de 17 años fue imputado por el homicidio de un hombre de 33 años en Las Piedras
La víctima tenía diez antecedentes.
Si bien los detalles de la investigación se mantienen en reserva, las autoridades descargan afectación por fuego o humo como causa de muerte.
