Un hombre de 37 años fue encontrado muerto pasado el mediodía de este martes en el barrio Cotravi, cerca del Cerro, en Montevideo.
Investigan homicidio en el barrio Cotravi: el cuerpo de un hombre fue hallado baleado en un descampado
El hombre, que tenía 37 años, fue encontrado muerto pasado el mediodía en Francisco Citi y Rubén Paleo.
La escena es en un descampado ubicado en las calles Francisco Citi y Rubén Paleo. Según las primeras informaciones, el cuerpo presenta un disparo en la cara.
La víctima fue identificada y tenía antecedentes penales.
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La Policía tomó conocimiento del crimen pasado el mediodía y acudió al lugar para recabar información y hacer las pericias correspondientes.
La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
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