Investigan homicidio en el barrio Cotravi: el cuerpo de un hombre fue hallado baleado en un descampado

La Policía busca esclarecer las circunstancias del homicidio.

Un hombre de 37 años fue encontrado muerto pasado el mediodía de este martes en el barrio Cotravi, cerca del Cerro, en Montevideo.

La escena es en un descampado ubicado en las calles Francisco Citi y Rubén Paleo. Según las primeras informaciones, el cuerpo presenta un disparo en la cara.

La víctima fue identificada y tenía antecedentes penales.

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La Policía tomó conocimiento del crimen pasado el mediodía y acudió al lugar para recabar información y hacer las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.