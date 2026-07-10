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Paysandú

Investigan el homicidio de un hombre de 70 años en su casa de Paysandú, tenía un impacto de bala

El cuerpo presentaba signos de violencia y un impacto de bala. Se investiga como un homicidio y posible robo. Los investigadores aguardan por resultado de pericias para confirmarlo.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Un hombre de 70 años fue hallado muerto en la tarde de este jueves en una casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el oeste de la ciudad de Paysandú.

La Policía fue alertada por vecinos y concurrió al lugar. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Subrayado que el cuerpo presenta heridas de violencia visibles y un impacto de bala.

Se investiga como un homicidio y los investigadores aguardan por el resultado de pericias para confirmar o descartar si el móvil fue un robo.

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La fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Irigoyen, estuvo en el lugar.

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