Un hombre de 70 años fue hallado muerto en la tarde de este jueves en una casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el oeste de la ciudad de Paysandú.
Investigan el homicidio de un hombre de 70 años en su casa de Paysandú, tenía un impacto de bala
El cuerpo presentaba signos de violencia y un impacto de bala. Se investiga como un homicidio y posible robo. Los investigadores aguardan por resultado de pericias para confirmarlo.
La Policía fue alertada por vecinos y concurrió al lugar. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a Subrayado que el cuerpo presenta heridas de violencia visibles y un impacto de bala.
Se investiga como un homicidio y los investigadores aguardan por el resultado de pericias para confirmar o descartar si el móvil fue un robo.
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La fiscal a cargo de la investigación, Cecilia Irigoyen, estuvo en el lugar.
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