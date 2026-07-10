"Escuché una continuidad de tiros impresionante, 15 o 20": el relato de un vecino tras el quíntuple homicidio

Delincuentes ingresaron a una casa del barrio El Monarca y mataron a cinco personas, todas familiares entre sí. Integrantes de la familia los Suárez, grupo criminal que estaba en Villa Española pero hace unos meses se mudó al noreste montevideano.

Tras los crímenes, varios vecinos hablaron con Subrayado pero fuera de micrófonos por temor. Solo uno de ellos aceptó brindar una nota, sin mostrar su rostro.

“Estaba en mi casa, escuché 15 o 20, una continuidad de tiros impresionante. Cuando salí, ocho menos veinte (de la mañana), ya estaba la Policía acordonando la esquina y fueron derecho a la casa donde se produjeron los sucesos trágicos”, contó.

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El hombre explicó que en la casa donde ocurrió el quíntuple homicidio, antes vivía un conocido suyo. Después, un taxista y, más tarde, se mudó esta familia: integrantes de los Suárez de Villa Española. “Se mudaron y no llegan al año”, agregó.

El hombre relató que “en la madrugada suenan ráfagas de metralletas y tiros” pero “nadie podía imaginar una tragedia como esta”.

“Uno no deja de sorprenderse”, apuntó.

El Monarca | Un vecino cuenta lo que escuchó y vio esta mañana cuando ocurrió el quíntuple homicidio en una casa del barrio. La Policía sigue trabajando en el lugar. Informa @eugescogna | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/MSCF0iuMqc — Subrayado (@Subrayado) July 10, 2026

Quíntuple homicidio

El quíntuple homicidio ocurrió sobre las 7:30 de este viernes en una casa de Pasaje Central y Juan Acosta. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y una adolescente de 14 años, que había resultado gravemente herida y falleció horas más tarde en un centro asistencial.

De acuerdo con la reconstrucción, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron haciéndose pasar por policías. Minutos después se escucharon varios disparos. Los atacantes vestían ropa similar a uniformes laborales con cintas reflectivas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y dirigido.

Las víctimas eran familiares entre sí. Los tres hombres fallecidos eran hermanos y la mujer de 32 años era suegra de uno de ellos y madre de la adolescente de 14 años. La familia se había mudado desde Villa Española hacia El Monarca algunos meses atrás. Según fuentes del Ministerio del Interior, integraban el grupo criminal de los Suárez, enfrentado desde hace años con la banda de los Albín.

En la escena quedaron al menos 14 casquillos y también se registraron impactos de bala en la vivienda bordó. La investigación es encabezada por la fiscal de Homicidios de 3.º turno, Andrea Mastroianni. Autoridades policiales consideran que el crimen está vinculado a disputas entre organizaciones criminales y prevén posibles represalias tras la masacre.