Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) amplió en la tarde de este viernes su advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Se actualiza a la hora 18:10.

“Una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe del organismo.

Advertencia amarilla. Mirá las localidades afectadas. Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé. Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, La Paz, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras. Durazno: todo el departamento. Flores: todo el departamento. Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, La Cruz, Nico Pérez y Sarandí Grande. Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Sur y Zapicán. Paysandú: todo el departamento. Río Negro: todo el departamento. Rivera: Las Flores y Minas de Corrales. Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis al Medio y Velázquez. Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán. San José: Mal Abrigo. Soriano: todo el departamento. Tacuarembó: todo el departamento. Treinta y Tres: todo el departamento.

