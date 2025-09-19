El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó su revisión anual sobre la economía uruguaya, tras lo cual destacó la estabilidad institucional del país y la resiliencia de su economía, ante un entorno global con incertidumbres.
FMI destaca estabilidad de Uruguay pero advierte por incremento de la deuda
El organismo internacional recomienda moderar el gasto salarial y reducir incentivos fiscales.
Recomendó “más esfuerzos para situar la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente a mediano plazo”. Para eso plantea medidas que permitan aumentar el superávit fiscal primario (antes del pago de impuestos) en el Gobierno Central y BPS, para llevarlo al 0,5% del PIB en 2029.
Como posibles medidas para cumplir ese objetivo, el FMI planteó “reducir los incentivos fiscales, moderar el gasto salarial y mejorar la eficiencia de los gastos”.
Seguí leyendo
Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL
Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda
MAL TIEMPO
Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes
el pelón dio su versión
Intensa búsqueda de "El Pelón"; fue procesado 10 veces y cada vez que quedó en libertad volvió a delinquir
en minas, lavalleja
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO
Dejá tu comentario