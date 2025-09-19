Así fue el momento del siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura

Un siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este viernes en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti, en la zona de Punta Gorda en Montevideo. Dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas.

Mayra, una vecina de la zona, dijo a Subrayado que cada vez que llueve "lamentablemente" ocurre un accidente de tránsito.

"La mayoría de las veces, los accidentes son de menor porte, pero todos los accidentes llegan al Departamento de Tránsito de la Intendencia de Montevideo porque tenemos una vecina que vive sobre la rambla, la cual se toma la molestia de documentar cada accidente y hacer un archivo y mandarlo al Departamento de Tránsito".

Y agregó: "El Departamento de Tránsito siempre ha contestado con evasivas y justamente, casualmente en el día de hoy esta vecina recibe una contestación vía mail en donde le dicen que reconocen que hay un desperfecto en la curvatura de la empalizada de la rambla, lo que genera una pérdida del dominio de los volantes de los autos".

Mayra comentó que los siniestros no ocurren por exceso de velocidad ni porque la gente vaya distraída ya que han brindado primeros auxilios en los que las personas circulaban conscientes.

"Esto que está pasando se debe a que la rambla en esta curva está mal hecha. Lo que le pedimos a la intendencia es que lo solucione. La solución de fondo es que arreglen la rambla".