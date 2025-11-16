Árbol de gran porte cayó sobre un auto: "De milagro no hubo heridos", dijo propietaria que radicará denuncia ante la intendencia

Un árbol de gran porte cayó sobre un auto cuyos dueños habían llegado hacía escasos minutos de circular en él. Su propietaria dijo que "de milagro no hubo heridos" y que radicará la denuncia.

"Yo llegaba, estacioné el auto y cuando entré a casa, a los dos, tres minutos sentimos el estruendo. Era el árbol que había caído sobre el auto", relató.

La mujer había salido con su hija que viajaba en el asiento trasero, donde posteriormente donde "dio todo el golpe del árbol (...) de milagro no hubo heridos, tampoco pasó nadie por suerte".

Además, señaló que hace cuatro años que viene denunciando la situación ya que el árbol "está podrido, todo seco por dentro" y que ha realizado denuncias en el centro comunal y en el buzón ciudadano. "Vino un ingeniero a ver el árbol, el cual dijo que estaba todo ok (...) eso fue hace dos años atrás".

Tras el incidente, llamó al Sinae, la derivaron a Áreas Verdes y según dijo no le dieron mucha explicación. "Me dijeron que no sabían si venían hoy o mañana, o no sabemos todavía cuándo. Les expliqué que además no solo está obstruyendo mi entrada si no la entrada de los vecinos. Está cortando toda la circulación".

La vecina dijo que realizará la denuncia correspondiente en el Intendencia de Montevideo.