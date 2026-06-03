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menores y mayores armados

Investigan disparos de menores armados que se ven en un video de una fiesta clandestina en el barrio Cauceglia

El domingo hubo allanamientos y uno de los detenidos estaba requerido por aparecer en el video, pero para la Fiscalía había falta de pruebas, por lo que quedó en libertad.

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La Policía de Montevideo investiga disparos dentro de una fiesta clandestina en el barrio Cauceglia. Circula un video que muestra la situación, donde aparecen menores y mayores armados en una casa.

La Policía busca identificar a las personas que realizan los disparos dentro del lugar, y que manejan un poder de fuego importante, como una pistola glock 9 mm con un cargador caracol -que agrega 50 municiones más-, también se ve una glock con peine para 30 disparos.

El domingo hubo allanamientos en el barrio Cauceglia, donde se detuvo a dos personas, y una de estas estaba requerida porque aparece en el video, pero fue puesto en libertad porque la Fiscalía entendió que había falta de pruebas.

Foto: Subrayado.
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