Investigan causa de erupción cutánea en "múltiples consultas" de personas que se bañaron en el río Uruguay

"Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, en articulación con la Prefectura Nacional Naval y las Intendencias departamentales de Soriano, Colonia y Río Negro, se encuentran trabajando de forma conjunta con el objetivo de identificar la causa de esta afectación, mediante la aplicación de protocolos de investigación epidemiológica y análisis de laboratorio. En caso de presentar erupción en la piel o picazón luego de un baño en el río, se sugiere lavar la piel con agua corriente. En caso de persistir consultar en un centro de salud", indica el comunicado.

