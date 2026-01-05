Ministerios de Salud Pública y de Ambiente investigan causa de erupción cutánea en personas que se sumergieron en aguas del río Uruguay entre el 2 y 3 de enero.
Investigan causa de erupción cutánea en "múltiples consultas" de personas que se bañaron en el río Uruguay
Los ministerios de Salud Pública, Ambiente e intendencias de Colonia, Soriano y Río Negro realizan una investigación epidemiológica.
El cuadro se trata de una erupción cutánea pruriginosa- es decir que causa picazón- y sin otros síntomas.
Hubo múltiples consultas en los departamentos de Soriano, Colonia y Río Negro, informó el Ministerio de Salud Pública.
Vía Blanca en 8 de Octubre: una feria que se extiende hasta la noche y con menos comerciantes que años anteriores
"Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, en articulación con la Prefectura Nacional Naval y las Intendencias departamentales de Soriano, Colonia y Río Negro, se encuentran trabajando de forma conjunta con el objetivo de identificar la causa de esta afectación, mediante la aplicación de protocolos de investigación epidemiológica y análisis de laboratorio. En caso de presentar erupción en la piel o picazón luego de un baño en el río, se sugiere lavar la piel con agua corriente. En caso de persistir consultar en un centro de salud", indica el comunicado.
Dejá tu comentario