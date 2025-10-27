Investigan balacera en Marconi: Policía incautó una veintena de casquillos en plena calle

Foto: Subrayado, archivo.

La Policía acudió a Trapani esquina Nogueira, en el barrio Marconi, este domingo en la tarde. Allí se escucharon al menos veinte disparos y algunas personas llamaron al 911.

Cuando los funcionarios llegaron al lugar observaron que, en plena calle, había quedado desperdigada una veintena de casquillos de pistola 9 milímetros.

De acuerdo con información que manejan los investigadores, dos hombres pasaron en moto por el lugar y, el acompañante, apuntó hacia arriba y abrió fuego. Fue sobre las 17:30 horas.

La balacera no dejó personas lesionadas ni daños en ninguna casa, de acuerdo con la información policial.

