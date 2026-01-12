Investigan asesinato de una mujer de 41 años en Barros Blancos: el cuerpo fue hallado en una casa

Foto: Subrayado.

Una mujer fue asesinada y su cuerpo fue hallado en la noche de este viernes en una casa en Barros Blancos, Canelones. En las últimas horas fue identificada por la Policía: tenía 41 años y no contaba con antecedentes penales, dijeron fuentes oficiales a Subrayado.

La mujer, que recibió impactos de bala, fue hallada tendida en el suelo de la vivienda. Policías observaron el cuerpo cuando habían concurrido al lugar al ser alertados de disparos de arma de fuego.

La casa está ubicada en las calles Cinacinas y Palmas. En el lugar la Policía Científica halló evidencia y por estas horas esas pericias están siendo analizadas. Serán el insumo de la investigación para el Departamento de Homicidios de Canelones y la Fiscalía.

No hay personas detenidas por el homicidio.

