Investigación por homicidio dejó cuatro detenidos y cuatro armas incautadas en la Cruz de Carrasco

La policía detuvo a cuatro personas e incautó cuatro armas en la Cruz de Carrasco en el marco de la investigación de un homicidio .

El sábado 7 de febrero fue acribillado a balazos un hombre de 45 años que recibió al menos 17 impactos de bala en su cuerpo; esa mañana la Policía encontró 30 casquillos de bala en la escena en La Cruz de Carrasco.

La investigación del crimen recayó en el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que esta mañana llegó a una vivienda ubicada en Juan Agazzi y Monzoni, a casi seis cuadras de donde fue asesinado el hombre.

Los investigadores realizaron este allanamiento a casi un mes del crimen del hombre de 45 años y tras realizar tareas de inteligencia durante varios días también por otros hechos de violencia en la zona.

Los policías llegaron con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales y detuvieron a cuatro personas mayores de edad a quienes además les incautaron dos pistolas con los cargadores, dos rifles, municiones y celulares para periciar.

Dos de los detenidos se descartaron de una pistola y municiones. A su vez, la investigación continúa para determinar si algunos de los detenidos participó del crimen y si las armas incautadas se usaron en el homicidio o en alguno de los hechos de violencia investigados en el barrio.

image