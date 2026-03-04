RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Investigación por homicidio dejó cuatro detenidos y cuatro armas incautadas en la Cruz de Carrasco

Buscan determinar si los detenidos estuvieron implicados en el homicidio de un hombre de 45 años que ocurrió hace casi un mes en la zona de Cruz de Carrasco.

armas-allanamiento

La policía detuvo a cuatro personas e incautó cuatro armas en la Cruz de Carrasco en el marco de la investigación de un homicidio.

El sábado 7 de febrero fue acribillado a balazos un hombre de 45 años que recibió al menos 17 impactos de bala en su cuerpo; esa mañana la Policía encontró 30 casquillos de bala en la escena en La Cruz de Carrasco.

La investigación del crimen recayó en el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que esta mañana llegó a una vivienda ubicada en Juan Agazzi y Monzoni, a casi seis cuadras de donde fue asesinado el hombre.

policia busca a tres requeridos por homicidio: alexander rodriguez, gonzalo rodriguez y marcelo garcia
Seguí leyendo

Policía busca a tres requeridos por homicidio: Alexander Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Marcelo García

Los investigadores realizaron este allanamiento a casi un mes del crimen del hombre de 45 años y tras realizar tareas de inteligencia durante varios días también por otros hechos de violencia en la zona.

Los policías llegaron con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales y detuvieron a cuatro personas mayores de edad a quienes además les incautaron dos pistolas con los cargadores, dos rifles, municiones y celulares para periciar.

Dos de los detenidos se descartaron de una pistola y municiones. A su vez, la investigación continúa para determinar si algunos de los detenidos participó del crimen y si las armas incautadas se usaron en el homicidio o en alguno de los hechos de violencia investigados en el barrio.

image

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
MARCELA BARRIOS

"Quedamos satisfechos con las explicaciones", dijo la directora de Trabajo tras reunión con BASF que reducirá personal
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
SMS AL 24200

Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS

Te puede interesar

Fiscal de Soriano pidió el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi y los demás imputados
SORIANO

Fiscal de Soriano pidió el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi y los demás imputados
Uruguay: Siete de cada 10 adultos y cuatro de cada 10 menores tiene sobrepeso u obesidad video
"LOS NÚMEROS SON IMPACTANTES"

Uruguay: Siete de cada 10 adultos y cuatro de cada 10 menores tiene sobrepeso u obesidad
El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación video
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA

El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación

Dejá tu comentario