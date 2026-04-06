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DELTAMETRINA

Investigación de Facultad de Medicina reveló resistencia del mosquito Aedes aegypti a insecticidas

La mayoría de los mosquitos, tanto de la región sur como del norte, tiene resistencia a la deltametrina, uno de los químicos piretroides, que utilizan las Intendencias y el MSP en las fumigaciones.

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Una investigación del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina reveló una alta resistencia de los mosquitos Aedes aegypti, transmisores del dengue, a los insecticidas de uso común.

Andrés Cabrera, de la Unidad de Parasitología y Micología del Instituto de Higiene, dijo que el estudio partió de la pregunta sobre si los mosquitos en Uruguay eran resistentes a los insecticidas que usan las Intendencias y el Ministerio de Salud Pública.

Para ello, se buscó el antecedente en la población de mosquitos en el sur del país, como en Montevideo, San José y Canelones, y en el norte, como en Salto y Tacuarembó, para determinar si los mosquitos eran resistentes a los insecticidas de uso común.

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Los mosquitos fueron evaluados de dos maneras. Primero, se busca ron las mutaciones puntuales frente al grupo de químicos, conocidos como piretroides, y ahí se constató que los insectos tenían las mutaciones para resistir a los químicos.

El estudio se basó en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que toma a la deltametrina como uno de los químicos piretroides en determinada concentración. "Con esa concentración nos dio que la mayoría de los mosquitos, tanto de la región sur como norte, tiene resistencia a este insecticida",

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