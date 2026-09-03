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Hubo paro sorpresa en la Terminal Cuenca del Plata, que ya funciona con normalidad

El viernes el sindicato rechazó la última propuesta que presentó la empresa por considerarla "insuficiente".

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Este jueves hubo paro sorpresa en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), informó la empresa Katoen Natie que opera en esa terminal.

Poco menos de una hora después, los trabajadores se reintegraron a sus tareas.

"Lamentamos los inconvenientes que se puedan causar pero es nuestro objetivo comunicar de inmediato cualquier novedad que afecte las operaciones o la atención de camiones dado que el sindicato ha decidido tomar medidas sorpresas y que la situación puede cambiar tanto en el momento como en la extensión de las medidas", indicó la empresa.

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El viernes de la semana pasada el sindicato rechazó la última propuesta presentada por la empresa en el marco del conflicto por la negociación del nuevo convenio colectivo.

Para el sindicato, la propuesta era "insuficiente". "Hay aspectos que han avanzado, pero en los principales para los trabajadores, como la estabilidad laboral, hay que seguir profundizando. Entendemos que hay margen para eso", aseguró. "Se rechazó así como está puesta, pero hay que seguir trabajando", agregó.

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