Inversiones fáciles e ingresos fijos garantizados: usan imagen del presidente Orsi para estafar

El Ministerio del Interior llamó a la ciudadanía a verificar los links o sitios de internet para evitar caer en estafas . En una de ellas se puede observar que los delincuentes utilizan incluso la imagen del presidente Yamandú Orsi .

"Invertí en U+I Uruguay Innova. Depósito. Se acreditaron $27.800 en su tarjeta *0012. Origen: Uruguay Innova", dice la información en una imagen junto a la foto del mandatario. Y promete "ingresos fijos garantizados".

"Estafa. Información fraudulenta. No ingrese al link ni comparta", señala el Ministerio del Interior.

Seguí leyendo Cosse advierte por estafa en redes sociales que utiliza su imagen a través de inteligencia artificial

"Cada vez circulan más publicaciones falsas que prometen inversiones fáciles o ingresos garantizados. No te dejes engañar: verificá siempre la fuente antes de hacer clic o compartir. Si ves una publicación sospechosa, enviala a Verifica", agrega el ministerio, en referencia al servicio online gratuito que funciona en el whatsapp 098 111 911.

"Verifica es el servicio oficial de la Policía Nacional para analizar y prevenir noticias falsas, estafas y desinformación. No ingreses al link. No compartas. Verificá".