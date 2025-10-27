El Ministerio del Interior llamó a la ciudadanía a verificar los links o sitios de internet para evitar caer en estafas. En una de ellas se puede observar que los delincuentes utilizan incluso la imagen del presidente Yamandú Orsi.
Inversiones fáciles e ingresos fijos garantizados: usan imagen del presidente Orsi para estafar
"No te dejes engañar: verificá siempre la fuente antes de hacer clic o compartir", pide el Ministerio del Interior.
"Invertí en U+I Uruguay Innova. Depósito. Se acreditaron $27.800 en su tarjeta *0012. Origen: Uruguay Innova", dice la información en una imagen junto a la foto del mandatario. Y promete "ingresos fijos garantizados".
"Estafa. Información fraudulenta. No ingrese al link ni comparta", señala el Ministerio del Interior.
Cosse advierte por estafa en redes sociales que utiliza su imagen a través de inteligencia artificial
"Cada vez circulan más publicaciones falsas que prometen inversiones fáciles o ingresos garantizados. No te dejes engañar: verificá siempre la fuente antes de hacer clic o compartir. Si ves una publicación sospechosa, enviala a Verifica", agrega el ministerio, en referencia al servicio online gratuito que funciona en el whatsapp 098 111 911.
"Verifica es el servicio oficial de la Policía Nacional para analizar y prevenir noticias falsas, estafas y desinformación. No ingreses al link. No compartas. Verificá".
