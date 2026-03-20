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PIDIÓ "DIFERENCIAR Y NO GENERALIZAR"

Lema planteó reconvertir a cuidacoches que cumplen la normativa y mayor fiscalización con la Policía a los irregulares

En tanto, el diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, pidió retomar el trabajo de la IMM con el Ministerio del Interior para la formalización de la actividad como medida para reducir los delitos contra la propiedad.

lema-cuidacoches

El senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, pidió "diferenciar y no generalizar" al referirse a los dos planteos que afirmó son "complementarios" para regular la actividad de los cuidacoches en la capital.

El nacionalista dijo que por un lado están los cuidacoches que cumplieron con la normativa requerida por la Intendencia de Montevideo (IMM) y por otro, las personas que se dedican a esa actividad de forma irregular. Con respecto a esos últimos, Lema pidió que la comuna capitalina intensifique la fiscalización y los controles con apoyo de la Policía.

Lema planteó reconvertir la actividad y que se le asignen otras tareas que les permitan dejar de ser cuidacoches, por ejemplo, la custodia y el mantenimiento de los parques y edificios de la intendencia u organizarlos en cooperativas para que puedan desarrollar otras actividades.

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Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu, indicó que la situación social hizo que la actividad de los cuidacoches se expandiera no solo en Montevideo y el área metropolitana. "Es un fenómeno social que hay que atenderlo con otras herramientas" alternativas a la prohibición", afirmó. "Plantear la prohibición tajante de este tipo de actividades son preocupa mucho", agregó.

Inthamoussu planteó retomar el trabajo de la IMM con el Ministerio del Interior para la formalización de la actividad de los cuidacoches como medida para reducir los delitos contra la propiedad. "El camino es apoyar a los que están formalizados y protegerlos de personas que hacen otro tipo de actividad", reafirmó.

INTHAMOUSSU CUIDACOCHES

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