"Inútil" y con un "objetivo político", así define Rodolfo Saldain el cambio que analiza el gobierno para las AFAP

Los cambios en el régimen de las AFAP que planteó el Diálogo Social y que ahora analiza el gobierno de Yamandú Orsi, “no le van a cambiar la vida en nada” a las personas, y “tienen un objetivo político”, aseguró Rodolfo Saldain, principal asesor de la reforma del sistema previsional que se aprobó en el gobierno de Lacalle Pou.

Entrevistado este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10, Saldain dijo que “tampoco” el PIT-CNT queda contento con estos cambios. “Por lo tanto, es una movida inútil”, resumió.

El cambio propuesto en el documento final del Diálogo Social, y que el gobierno analiza para decidir si lo hace suyo y lo envía al Parlamento como un proyecto de ley en el segundo semestre del año, implica quitarle a las AFAP la administración de los fondos que recibe por los aportes mensuales de los trabajadores afiliados, y que mantengan únicamente la gestión de las inversiones que realizan con esos fondos a fin de aumentar su rentabilidad.

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La afiliación de trabajadores ya no sería una tarea de las AFAP. Eso lo haría un organismo estatal, que puede ser el BPS u otro nuevo.

Retiro a los 60 años

Saldain cuestionó también la propuesta de habilitar la jubilación anticipada a los 60 años, y que el gobierno adoptó como propia.

Eso, advirtió Saldain, se puede aplicar “con jubilaciones de miseria, o comprometiendo la sustentabilidad del sistema”.

“Una u otra, o jubilaciones muy chiquitas, que van a ser un problema porque rápidamente las personas van a decir, bueno, yo con esto no puedo vivir, auméntenme, o comprometiendo la sustentabilidad del sistema”, insistió.

Aseguró que este tema “es político”. “Hubo un compromiso ratificado en el error varias veces por actores de primera línea del actual gobierno, de desandar un camino absolutamente razonable de una elevación muy progresiva y con muchas excepciones de la edad jubilatoria”, agregó.

“¿Qué tenemos los uruguayos que envejecemos a un ritmo más rápido que en otras partes del mundo, ya lo sabemos, que nos haga diferentes al resto del mundo? ¿Por qué los uruguayos vamos a poder hacer lo contrario de lo que hace el mundo? El mundo no hace un camino de edad jubilatoria mínima a los 60 años, hace el contrario, y sí hace la contemplación de casos específicos, concretos”, explicó, y aseguró que en la reforma del gobierno anterior se contemplaron dos excepciones para que siguieran jubilándose a los 60 años: construcción y rurales. A esos trabajadores “no se les cambia nunca la edad jubilatoria”, recordó, y destacó que en la reforma “se dejó un procedimiento para incorporar otros actores, previo estudios que lo justifiquen, porque no es mera discrecionalidad tampoco”.

“Ese es el camino, pero claro, hay razones políticas que llevan a que desde el gobierno se vaya por otro camino que tiene más bien grandes problemas y probablemente sea fuente de dificultades más temprano que tarde”, concluyó.