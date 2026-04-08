El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes. Será actualizada a las 12:00.
Inumet mantiene en el este una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes
La advertencia amarilla abarca localidades de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.
Según el organismo, una depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sureste del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con rachas que pueden alcanzar entre 60 y 80 km/h, de componente suroeste.
La probabilidad del fenómeno es superior al 75% y se mantiene el monitoreo de la situación ante posibles cambios.
Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país
Advertencia amarilla
Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son las siguientes.
Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Lavalleja: 19 de Junio.
Maldonado: Los Talas.
Rocha: todo el departamento.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Rincón y Vergara.
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