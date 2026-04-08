Inumet mantiene en el este una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes

Foto cedida a Subrayado. Temporal en Rocha con árboles caídos.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes. Será actualizada a las 12:00.

Según el organismo, una depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sureste del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con rachas que pueden alcanzar entre 60 y 80 km/h, de componente suroeste.

La probabilidad del fenómeno es superior al 75% y se mantiene el monitoreo de la situación ante posibles cambios.

image Advertencia amarilla Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son las siguientes. Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco. Lavalleja: 19 de Junio. Maldonado: Los Talas. Rocha: todo el departamento. Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Rincón y Vergara.

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