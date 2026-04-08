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Costa oceánica

Inumet mantiene en el este una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes

La advertencia amarilla abarca localidades de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.

Foto cedida a Subrayado. Temporal en Rocha con árboles caídos.

Foto cedida a Subrayado. Temporal en Rocha con árboles caídos.

Según el organismo, una depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sureste del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con rachas que pueden alcanzar entre 60 y 80 km/h, de componente suroeste.

La probabilidad del fenómeno es superior al 75% y se mantiene el monitoreo de la situación ante posibles cambios.

advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del pais
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Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país
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Advertencia amarilla

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son las siguientes.

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Lavalleja: 19 de Junio.

Maldonado: Los Talas.

Rocha: todo el departamento.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Rincón y Vergara.

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