HASTA 15:30 HORAS

Inumet extendió la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 8 departamentos

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

nuboso-tormenta-cielo

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Principales localidades afectadas:

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
  • Cerro Largo: Todo el departamento.
  • Durazno: Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.
  • Paysandú: Cerro Chato, Gallinal y Tambores.
  • Rivera: Todo el departamento.
  • Salto: Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
  • Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
  • Treinta y Tres: Santa Clara de Olimar.

Próxima actualización a las 15:30 horas.

adv1767801367869

