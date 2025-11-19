Inumet dice que el polvo proveniente de la Patagonia permanecerá en el aire hasta el jueves

Foto aérea de Montevideo, desde la torre de Canal 10, este martes cuando ingresó la nube de polvo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó este miércoles la información referida a la nube de polvo que ingresó el día anterior al país, proveniente de la Patagonia en Argentina .

Fuertes vientos en esa región del país vecino provocaron que se genere una nube de partículas que se desplazó primero hacia Buenos Aires y que más tarde ingresó a Uruguay, en horas de la tarde.

"Una gran nube de polvo ingresó por áreas costeras y actualmente cubre todo el país, este fenómeno se debe al polvo levantado desde la Patagonia , producto de las fuertes rachas de viento registradas en esa región. El evento se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera y puede generar reducción de visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo", señaló el organismo.

Y agregó: "Se espera que el polvo actualmente sobre Uruguay se mantenga hasta el viernes 21. Tras las lluvias previstas para el jueves 20 y viernes 21, se prevé un cambio en la masa de aire que contribuirá a disiparlo".

Más tarde, Inumet corrigió la información y señaló que el polvo se disipará el jueves.

#Actualización del informe especial por nube de polvo. pic.twitter.com/oZedAYkn05 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 19, 2025

En ese nuevo posteo publicó una placa sobre la calidad del ambiente, información proveniente del Ministerio de Ambiente. En el gráfico se aprecia el pico de material particulado menor a 10 micras asociado a la nube de polvo.