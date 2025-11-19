Resistencia a antibióticos: señalan responsabilidad de las personas por prescripciones no adecuadas y automedicación

El Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) realizó una actualización para mejorar el diagnóstico a la resistencia antimicrobiana a los antibióticos.

La directora del Instituto de Higiene, Grisel Rodríguez, destacó el sistema de diagnóstico de Uruguay con laboratorios en cada institución de salud en todo el país. "Siempre tenemos que ir por más. Como la resistencia avanza, nosotros queremos actualizar siempre a nuestros profesionales de salud humana y de salud animal para que estén rápidos para hacer el diagnóstico", afirmó.

Rodríguez explicó que la resistencia es un fenómeno natural, pero los responsables son los seres humanos al usar los antibióticos de mala manera. Entre las conductas inadecuadas, señaló las prescripciones no adecuadas, la automedicación, desechar antibióticos en la red sanitaria o usarlos en animales cuando no corresponde.

"Ahí es cuando nosotros aplicamos demasiados antibióticos y forzamos a que aparezcan las bacterias resistentes, porque estamos matando las sensibles y dejando que solo estén las resistentes", explicó la especialista.

Temas de la nota antibióticos

bacteria