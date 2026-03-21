El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que se actualizará a la hora 16:20.
Inumet baja el nivel de riesgo y emite advertencia amarilla para algunas localidades
La nueva advertencia meteorológica es por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Mirá el detalle.
El fenómeno responde a una actividad pre-frontal que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, según informó el organismo.
“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, indicó Inumet.
Doble advertencia naranja y amarilla en gran parte del país por tormentas fuertes y severas
Las localidades afectadas son:
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Paso Hospital y Vichadero.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Mendizábal, Rincón y Vergara.
Desde la mañana, sin embargo, regía doble advertencia naranja y amarilla. La primera, quedó sin efecto a las 15:30.
