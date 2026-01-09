RECIBÍ EL NEWSLETTER
Advertencia meteorológica

Inumet amplía advertencia amarilla por tormentas fuertes: las lluvias comienzan por el norte

La advertencia meteorológica es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Mirá el detalle.

Foto: Focouy.

Foto: Focouy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la mañana de este viernes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que se actualizará a la hora 13:45.

El fenómeno responde a una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indicó el organismo.

Agregó: “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.

Fin de semana con lluvias, tormenta y viento. Foto: FocoUy
Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Artigas: todo el departamento.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Salto: todo el departamento.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

