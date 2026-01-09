Inumet amplía advertencia amarilla por tormentas fuertes: las lluvias comienzan por el norte

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la mañana de este viernes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que se actualizará a la hora 13:45.
El fenómeno responde a una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indicó el organismo.
Agregó: “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.
Advertencia amarilla.
Artigas: todo el departamento.
Paysandú: Tambores.
Rivera: todo el departamento.
Salto: todo el departamento.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
