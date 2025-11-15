Doble advertencia naranja del Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas desde la medianoche

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) publicó este sábado a la hora 20 una advertencia naranja doble, dividida en dos zonas, ambas por tormentas fuertes y puntualmente severas.

La primera advertencia naranja comienza a la medianoche y se actualizará a las 3 AM. Es para casi todo el litoral oeste, desde Salto hasta Colonia y San José, (ver mapa abajo).

La segunda advertencia naranja comienza a las 3 AM y se actualizará a las 6 AM. En este caso la zona afectada es el centro del país, desde Artigas, Rivera y Tacuarembó hasta Montevideo, Canelones y Maldonado.

La

advertencia naranja es por el “desarrollo de tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas”.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial de Meteorología.

“Se continuará monitoreando la situación, y ante eventuales cambios se informará”, agrega el informe.

naranja-por-dos

La Intendencia de Montevideo pidió en redes sociales a los vecinos que reporten desbordes de cañadas, alcantarillas y desagües, así como árboles o ramas caídas por el viento.