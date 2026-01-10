HASTA LAS 20 HORAS

Inumet actualizó la doble advertencia por vientos muy fuertes y persistentes vigente para varios departamentos

La advertencia naranja prevé vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h con rachas de hasta 100 km/h del sureste, y la amarilla con vientos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h.