El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes.
Inumet actualizó la doble advertencia por vientos muy fuertes y persistentes vigente para varios departamentos
La advertencia naranja prevé vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h con rachas de hasta 100 km/h del sureste, y la amarilla con vientos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h.
La advertencia naranja prevé vientos sostenidos e intensos de entre 40-70 km/h con rachas de hasta 100 km/h del sureste para las siguientes localidades:
- Canelones: Atlántida, Ciudad de la Costa, El Pinar, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas y San Luis.
- Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.
En tanto, la advertencia es amarilla con vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h del sureste para:
- Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Paso Carrasco, Progreso, Ruta 74, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.
- Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
- Maldonado: Aiguá, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, Nueva Carrara, Parque Medina, Pueblo Solís y San Carlos.
- Montevideo: Todo el departamento.
- Rocha: 19 de Abril, Arachania, La Paloma, La Pedrera, Puerto de los Botes y Rocha.
- San José: Capurro, Ciudad del Plata, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Próxima actualización a las 20 horas.
