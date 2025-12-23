Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.
Principales localidades afectadas:
- Colonia: Todo el departamento.
- San José: Ecilda Paullier.
- Soriano: Cardona, José Enrique Rodó y Santa Catalina.
- Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho y Tupambaé.
- Durazno: Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.
- Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
- Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayén, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velazquez.
- Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Maria Albina, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.
Próxima actualización a las 20:45 horas.
