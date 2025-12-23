Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos.

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.