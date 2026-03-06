Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes .

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.