RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA 20:20 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

PARAGUAS--FOCO-UY---LLUVIAS-Y-TORMENTAS

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Principales localidades afectadas:

Siguen las lluvias. Foto: archivo FocoUy
Seguí leyendo

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
  • Artigas: Todo el departamento.
  • Cerro Largo: Isidoro Noblía.
  • Rivera: Todo el departamento.
  • Salto: Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.
  • Tacuarembó : Paso del Cerro.

Próxima actualización a las 20:20 horas.

adv1772828383264

Temas de la nota

Lo más visto

video
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí
RELACIÓN BILATERAL

Para Orsi el vínculo entre Uruguay y Argentina está en "un momento muy bueno" y el Mercosur va "casi en piloto automático"

Te puede interesar

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido video
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican
Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo
PRESIDENCIA

Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

Dejá tu comentario