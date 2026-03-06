El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.
Principales localidades afectadas:
Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
- Artigas: Todo el departamento.
- Cerro Largo: Isidoro Noblía.
- Rivera: Todo el departamento.
- Salto: Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.
- Tacuarembó : Paso del Cerro.
Próxima actualización a las 20:20 horas.
