Inumet actualizó el aviso especial por vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes, ¿qué esperar?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este martes el aviso especial por vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes.
En la madrugada del miércoles, los vientos rotarán del este y noreste al suroeste con intensidades entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, puntualmente superiores.
¿Qué esperar para las próximas horas? En la madrugada del miércoles 20, los vientos rotarán del este y noreste al suroeste con intensidades entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, puntualmente superiores.
El Inumet prevé que las zonas más afectadas serán al sur del río Negro, donde persistirán precipitaciones abundantes. En tanto, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar al término de la jornada.
