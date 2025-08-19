RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial por vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes, ¿qué esperar?

En la madrugada del miércoles, los vientos rotarán del este y noreste al suroeste con intensidades entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, puntualmente superiores.

vientos muy fuertes montevideo 17052022 foco uy (5).jpg
sat

¿Qué esperar para las próximas horas? En la madrugada del miércoles 20, los vientos rotarán del este y noreste al suroeste con intensidades entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, puntualmente superiores.

El Inumet prevé que las zonas más afectadas serán al sur del río Negro, donde persistirán precipitaciones abundantes. En tanto, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar al término de la jornada.

Advertencia amarilla. Foto: FocoUy
