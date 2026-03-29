Inumet actualizó advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas: mirá el detalle

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes y tormentas que afecta a gran parte del país. Se actualizará a la hora 16:00.

Según el organismo, un frente semi-estacionario genera tormentas, algunas puntualmente fuertes. En esas zonas se pueden registrar lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Mirá los departamentos y localidades afectadas.

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Montevideo: todo el departamento.

Canelones: todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Florencio Sánchez.

Durazno: Carmen, Durazno, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: todo el departamento.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha: todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Mal Abrigo y Rodríguez.

Soriano: Cardona.

Treinta y Tres: todo el departamento.