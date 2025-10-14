RECIBÍ EL NEWSLETTER
Intersocial Feminista cuestiona presupuesto para violencia de género y reclama que el Estado se responsabilice

En un comunicado denuncian que no hubo más reuniones en Presidencia con la sociedad civil, tras la primera que se realizó luego del caso Morosini.

La Intersocial Feminista emitió un comunicado este lunes en reclamo por lo destinado a la violencia de género en el presupuesto quinquenal. Solicita que el Estado se responsabilice y garantice la seguridad y una vida libre de violencia

“Violencia de género, el problema que al sistema político no le interesa”, comenzó el comunicado, en el que también se refirieron a los casos de Morosini y Laurta.

“Pasaron 40 días desde que los cuerpos de Alfonsina y Francisco fueran encontrados por la policía. Pasó poco más de un mes desde que se concretara la única reunión con la sociedad civil para instalar una mesa de trabajo contra la violencia de género en Presidencia”, expresan e indican que quedaron a la espera de un próximo encuentro que nunca se realizó.

Señalan que en el presupuesto quinquenal “a estudio en el Parlamento, para el combate de la violencia de género prevé apenas 750.000 dólares para servicios de Inmujeres, crea 2 nuevos juzgados de género y una fiscalía en violencia doméstica, eso es todo”. Y cuestionan que en la Cámara de Diputados no se destinaron más recursos.

“Hoy estuvimos temiendo que Pedro de 5 años, hijo de Pablo Laurta, no apareciera con vida luego de que Laurta asesinara a su madre y a su abuela en Córdoba, Argentina. Pedro está con vida, pero ya no tiene madre, una mujer que huyó de Uruguay cuando su pareja la quiso ahorcar y la terminó asesinando”, agregan.

