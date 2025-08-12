RECIBÍ EL NEWSLETTER
CÁMARA DE DIPUTADOS

Interpelación a Ortuño por Arazatí estaba prevista para este jueves pero fue postergada para el próximo martes

La oposición resolvió interpelarlo porque consideraron "insuficiente" la respuesta que dio el ministro de Ambiente sobre cancelación del proyecto Arazatí y cambios en contrato.

ortuño-en-el-parlamento-por-arazati

La Cámara de Diputados tenía previsto interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño este jueves, pero resolvieron postergarlo para la semana que viene, para que no se superponga con la del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, que se realiza este miércoles en el Senado.

Este miércoles ingresa el pedido de interpelación y está previsto que se realice el martes que viene.

La oposición interpelará al ministro Ortuño por la cancelación del proyecto Arazatí y el cambio en el contrato con el consorcio que realizará la obra.

ortuno defendio cancelacion de arazati por sustento tecnico; para oposicion es una decision politica
Seguí leyendo

Ortuño defendió cancelación de Arazatí por "sustento técnico"; para oposición es "una decisión política"

Consideran que las respuestas dadas por Ortuño en comisión "es insuficiente", dijo el colorado Walter Cervini la semana pasada.

"Nos quedan más dudas que certezas en cuanto a la información de la suspensión del proyecto y la presentación de lo nuevo que van a hacer, que todavía no lo tenemos muy claro. Procedimientos en la parte jurídica, en la parte técnica y en la parte de cronograma de obras y de ejecución. Así que decidimos presentar el procedimiento de interpelación", explicó Cervini, que será el miembro interpelante.

Temas de la nota

Lo más visto

video
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo
los detalles

Miguelitos, granadas de humo y una camioneta robada: la planificación del asalto al banco en Colón
en toledo, CANELONES

Condenaron a uno de los hinchas de Nacional detenido por enfrentamiento que terminó con dos muertos
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra

Te puede interesar

Dos hombres condenados por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol que dejó dos muertos
TOLEDO

Dos hombres condenados por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol que dejó dos muertos
Abogado de hinchas de Nacional condenados por intento de robo de bandera asegura que el que iba armado no disparó video
RESULTADO DE PERICIAS

Abogado de hinchas de Nacional condenados por intento de robo de bandera asegura que el que iba armado no disparó
Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo pertenece a exjuez desaparecido
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo pertenece a exjuez desaparecido

Dejá tu comentario