Interpelación a Ortuño por Arazatí estaba prevista para este jueves pero fue postergada para el próximo martes

La Cámara de Diputados tenía previsto interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño este jueves, pero resolvieron postergarlo para la semana que viene, para que no se superponga con la del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, que se realiza este miércoles en el Senado.

Este miércoles ingresa el pedido de interpelación y está previsto que se realice el martes que viene.

La oposición interpelará al ministro Ortuño por la cancelación del proyecto Arazatí y el cambio en el contrato con el consorcio que realizará la obra.

Consideran que las respuestas dadas por Ortuño en comisión "es insuficiente", dijo el colorado Walter Cervini la semana pasada.

"Nos quedan más dudas que certezas en cuanto a la información de la suspensión del proyecto y la presentación de lo nuevo que van a hacer, que todavía no lo tenemos muy claro. Procedimientos en la parte jurídica, en la parte técnica y en la parte de cronograma de obras y de ejecución. Así que decidimos presentar el procedimiento de interpelación", explicó Cervini, que será el miembro interpelante.